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Мазепин

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2024
Никита Мазепин считает возможным свое возвращение в «Формулу-1»
Сын экс-собственника «Уралкалия» недавно выиграл суд.
5 апреля 2024, 14:40
Суд Евросоюза постановил снять санкции с гонщика Никиты Мазепина
Бывший пилот «Формулы-1» был под санкционными ограничениями около двух лет.
20 марта 2024, 12:03
2013
Появился новый претендент на покупку акций «Уралкалия»
Компанию владельцу группы «Онэксим» Михаилу Прохорову хочет составить владелец холдинга «Уралхим» Дмитрий Мазепин.
14 ноября 2013, 10:44
2012
ЗАО «СИБУР-Химпром» возглавит Геннадий Шилов
Президент «Амкара» начнет свою деятельность в качестве генерального директора предприятия с 26 марта.
21 марта 2012, 09:59
«Амкар» получил от губернатора бюджетные гарантии
Клуб получит 300 миллионов рублей из бюджета при условии, что сможет привлечь столько же со стороны спонсоров.
31 января 2012, 03:54

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