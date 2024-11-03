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Мчс

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Ноябрь
На пожаре в Березниках спасены двое взрослых и ребенок
3 ноября, 10:34
Октябрь
МЧС предупреждает о мокром снеге и сильном ветре в Пермском крае
30 октября, 08:39
МЧС: туман и гололедица ожидаются в Пермском крае
28 октября, 11:19
Неделя в Пермском крае завершится туманом и гололедицей
26 октября, 08:53
В Прикамье мужчина разжег мангал и обжег своего двухлетнего сына
22 октября, 10:04
В Пермском крае в поселке на пожаре погибли три маленьких ребенка
21 октября, 04:01
В МЧС предупредили жителей Прикамья о гололедице и тумане
18 октября, 08:47
Туман второй день подряд ожидается в Пермском крае
14 октября, 09:34
В Березниках на пожаре мужчина спас соседа
12 октября, 08:10
Мокрый снег и сильный ветер ожидаются завтра в Пермском крае
9 октября, 09:22
С начала года в реках и прудах Пермского края утонуло 10 детей
9 октября, 08:59
Сентябрь
МЧС предупреждает о сильном ветре в отдельных районах Прикамья
28 сентября, 11:17
Выходные в Пермском крае могут начаться с сильного ветра
27 сентября, 12:46
В Прикамье на пожаре погибли четыре человека
26 сентября, 03:21
В Прикамье сотрудник МЧС в свой выходной спас человека на пожаре
21 сентября, 08:13
МЧС предупредило о высокой опасности пожаров в Прикамье с 16 по 18 сентября
16 сентября, 04:44
МЧС предупреждает о тумане в некоторых районах Пермского края
7 сентября, 10:26
Фото. Пермяки заметили у ТРЦ «Планета» автомобили экстренных служб. Что произошло?
7 сентября, 10:04
Спасатели в Перми ликвидировали крупный лесной пожар и спасли поселок от огня
6 сентября, 16:12
Туман и заморозки ожидаются в Пермском крае
4 сентября, 09:50

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