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МЧС РФ

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Ноябрь
На пожаре в Березниках спасены двое взрослых и ребенок
3 ноября, 10:34
Сентябрь
Из Прикамья в новые регионы страны передали 17 конфискованных автомобилей
27 сентября, 08:45
Август
В районе вулкана Вачкажец на Камчатке пропал вертолет Ми-8Т
31 августа, 07:47
Июнь
В Перми отремонтируют еще одно укрытие в подвале жилого дома
25 июня, 04:45
Май
На пожаре в поселке Кукуштан Пермского муниципального округа спасли мужчину
12 мая, 05:56
Апрель
Из-за весеннего половодья в Прикамье подтопило 38 придомовых территорий
23 апреля, 10:19
Февраль
В Пермском крае прогнозируют сильный и холодный ветер
ГУ СЧС РФ сообщает, что ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.
18 февраля, 08:05
Январь
В Пермском крае на пожаре спасены трое детей
3 января, 10:30
За сутки на пожарах в Пермском крае спасено 4 человека, погиб 1 человек
Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило об оперативной обстановке за минувшие сутки, со 2 на 3 января 2024 года.
3 января, 06:03
Декабрь 2023
Видео. Сотрудник МЧС России по Пермскому краю сделал трогательное предложение возлюбленной
В это предновогоднее воскресенье делимся позитивными новостями. И красивыми видео от МЧС России.
24 декабря 2023, 07:19
В Перми на улице Хохрякова на пожаре погибли двое мужчин
24 декабря 2023, 06:13
Федеральный чиновник вручил пермским спасателям медали и новую технику
21 декабря 2023, 12:58

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