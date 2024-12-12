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МЧС России

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Декабрь
МЧС предупреждает пермяков о гололедице
12 декабря, 11:11
Ноябрь
В Красновишерске с ели сняли кота, который просидел там три дня
4 ноября, 11:41
Октябрь
В Тамбовской области после взрыва газа в пятиэтажке погибли два человека
19 октября, 06:10
В Перми пожарные спасли жизни четырех жильцов многоквартирного дома
5 октября, 10:09
На пожаре в Очерском округе Прикамья погиб человек
2 октября, 06:49
Сентябрь
Пермяк получил ожоги третьей степени на пожаре в Губахинском округе
2 сентября, 07:13
Август
В Нижнем Тагиле из-за взрыва газа погибли 10 человек. Объявлен день траура
3 августа, 06:56
Июль
Стали известны подробности ночного пожара с хлопками на Гайве в Перми
30 июля, 05:01
Поселок в Челябинской области затопило из-за прорыва дамбы
27 июля, 06:47
В Пермском крае на пожаре в деревне Кузьмино спасена женщина
22 июля, 04:16
Июнь
На пожаре в Кунгуре 25 июня пострадал человек
26 июня, 05:58
В Перми на улице Бахаревской пожарные спасли от огня мужчину
13 июня, 07:25
Май
На пожаре в поселке Кукуштан Пермского муниципального округа спасли мужчину
12 мая, 05:56
При падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге погибли три человека
10 мая, 13:21
За сутки в Прикамье пожарные спасли пять человек
1 мая, 05:29
Апрель
В Пермском крае началось половодье. Как к нему подготовиться
8 апреля, 09:18
Март
Количество пострадавших в «Крокус Сити Холле» выросло до 152 человек
Из них 114 госпитализированы.
24 марта, 05:50
Пожарные полностью ликвидировали открытое горение в «Крокус Сити Холле»
23 марта, 16:43
МЧС России опубликовало список госпитализированных после теракта в «Крокусе»
23 марта, 08:27
Видео. В Александровске горит двухэтажное здание с «Пятерочкой» и «Fix Price»
Информация о пострадавших уточняется.
12 марта, 06:59

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