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Мечеть

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Октябрь
Бастрыкин ждет результаты проверки по ситуации со строительством мечети в Курье
28 октября, 05:35
Июль
Председатель Следкома ждет доклада о ситуации со строительством мечети в Перми
28 июля, 07:02
Власти Прикамья разрешили использовать под мечеть участок в Верхней Курье
8 июля, 04:40
Май
Власти одобрили смену зонирования под стройку мечети в Верхней Курье
Идея строительства вызвала общественный резонанс среди жителей микрорайона.
24 мая, 09:15
В Перми разгорелся скандал из-за планов по строительству мечети в Верхней Курье
15 мая, 09:52
Декабрь 2023
Рано утром в Добрянке сгорела деревянная мечеть
21 декабря 2023, 05:50

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