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Медучреждение

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2024
В Перми застроят жильем участок на месте знаменитого долгостроя «дом с Есениным»
Власти региона подписали договор о комплексном развитии территории с ООО СЗ «Квартал №137».
25 июля 2024, 05:15
2016
Детскую поликлинику №8 на Крохалевке закрывают на ремонт
Ранее в редакцию поступила информация о полном закрытии медучреждения в связи с аварийностью здания.
17 марта 2016, 10:26
2014
По просьбе жителей Ныроба в поселке построят новую больницу
Существующая поликлиника не соответствует санитарным нормам, мебель крайне изношена, врачей нет.
26 февраля 2014, 06:57

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