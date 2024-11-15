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Медведь

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2024
Не дарят плюшевого медведя? Пермячка похитила его прямиком из магазина
15 ноября, 07:46
Видео. Медведь в Вишерском заповеднике устроил танцы на камеру. Только посмотрите на это!
4 сентября, 06:07
В Прикамье грибник неделю выживал на болотной кочке в компании медведя
Хищник загнал мужчину на воду и ждал, пока он ослабнет.
8 августа, 12:01
На крики отозвался медведь. Заблудившуюся в лесу пермячку искали больше суток
6 августа, 08:45
Минприроды Прикамья выставит иск виновному в гибели лося и медведя от удара током
5 июля, 03:12
Пермский гид рассказал о встрече с молодым медведем в заповеднике «Басеги»
18 июня, 08:57
Медведь, напугавший туристов, покинул Каменный город в Прикамье
15 мая, 08:20
Пермяков призвали не ходить в Каменный город из-за медведя
13 мая, 08:27
Пермского белого медведя, живущего в Казани, так и не перевели в просторную клетку
8 марта, 05:40
2023
Активисты пойдут в прокуратуру с жалобой на условия содержания медведя из Перми
28 октября 2023, 10:55
Медведицу Машеньку вернули в природу под Соликамском ВИДЕО
За 4,5 месяца в Центре Пажетновых она окрепла и научилась кормиться самостоятельно.
7 октября 2023, 07:29
Как кормят маленького медвежонка, которого спасли в Пермском крае. Самое милое видео
Машеньку отправили на реабилитацию в Тверскую область.
23 мая 2023, 04:46

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