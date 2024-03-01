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Медведев

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2024
Экс-депутат Пермской городской думы Сергей Медведев пополнил список иноагентов
Минюст обвинил его в распространении «недостоверных сведений».
1 марта, 18:54
Пермские депутаты отобрали мандат Сергея Медведева, критиковавшего СВО
23 января, 09:28
2022
Дмитрий Медведев и Денис Мантуров посетили Мотовилихинские заводы и Пермский пороховой
Первые лица государства посетили в Перми только оборонные предприятия.
28 августа 2022, 05:23
2013
Министр экономики РФ призвал банки кредитовать предприятия под 8,5%
Высокий уровень ставок гасит инвестиционную активность и экономический рост. Если к осени роста не будет, то российскую экономику ждет рецессия.
15 апреля 2013, 06:41
Дмитрий Медведев призвал снизить ставку по ипотеке «хотя бы до 10%»
А еще летом 2012 года премьер-министр ставил перед правительством цель уменьшить ипотечные ставки до 5–6% годовых.
2 апреля 2013, 05:45
2012
Дмитрий Медведев обещает россиянам дешевую ипотеку
По мнению российского премьер-министра, ставки по ипотеке должны быть равны 5–6% годовых.
6 августа 2012, 10:10
2010
Расследование дела о крушении Боинга под Пермью продлено до февраля 2011 года
СКП опроверг слухи о прекращении уголовного дела об авиакатастрофе в 2008 году самолета авиакомпании «Аэрофлот-Норд».
1 октября 2010, 10:16

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