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Мемориал

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2024
Умер известный пермский правозащитник Александр Калих
12 мая, 04:59
Проект переноса пермской могилы «проклятой дочери» прошёл экспертизу
19 апреля, 08:13
Суд оставил в силе заочный арест экс-руководителя Пермского отделения «Мемориала»
18 апреля, 12:58
Прокуратура оспаривает приговор пермскому общественнику
18 апреля, 09:15
Экс-председатель пермского «Мемориала» арестован на два месяца
10 апреля, 13:30
За попытку вывезти архивы «Мемориала»* из Перми назначили условный срок
4 апреля, 05:52
Обвинение за поездку в Европу. В Перми начали слушать дело о попытке контрабанды
3 апреля, 07:18
Пермского общественника оставили в СИЗО еще на три месяца
26 марта, 08:04
2023
Член общественной палаты Прикамья дойдет до Верховного суда
Надежда Агишева с мая пытается обжаловать действия сотрудников ФСБ, пришедших к ней с обыском.
15 ноября 2023, 07:21
Акция «Возвращение имен» в Перми в этом году пройдет онлайн. Как принять участие?
11 октября 2023, 06:12
Пермяк обжаловал решение о статусе памятника репрессированным полякам и литовцам
Памятник был установлен на пожертвования, но в этом году его уничтожили.
6 октября 2023, 04:42
Бывшего главу «Пермского Мемориала» Латыпова объявили в розыск
2 сентября 2023, 07:33
На пермский «Центр исторической памяти» составили протокол о дискредитации армии
21 июня 2023, 09:38
Пермская общественница обжалует постановление об обыске по делу «Мемориала»
Ранее она подала жалобу в суд на день позже установленного срока.
16 июня 2023, 12:07
Пермская общественница пойдет в суд из-за обысков ФСБ по делу «Пермского Мемориала»
Неизвестно, примет ли суд жалобу — срок обжалования постановления об обысках истек до ее подачи.
6 июня 2023, 10:40
Член Общественной палаты Прикамья в суде обжалует действия сотрудников ФСБ
29 мая 2023, 08:40
В Москве арестовали пермского правозащитника Чернышова, снятого с рейса силовиками
Адвокаты планируют обжаловать решение суда.
6 мая 2023, 03:49
Пермского правозащитника Александра Чернышова обвинили в хулиганстве и везут в суд
5 мая 2023, 15:52
«Грубо затолкали в машину». Пермский «Мемориал» сообщил об обысках у активистов
16 марта 2023, 12:48
2022
Прокурор извинился за преследование пенсионера из Прикамья, приютившего волонтеров «Мемориала»
Сейчас Леонид Ладанов пытается добиться достойной компенсации в Пермском краевом суде.
29 января 2022, 05:35

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