properm.ru
ГлавноеВсе новости

Мэр

Выбрать дату
2024
Власти Перми планируют цифровизировать кладбища
5 августа, 03:58
Видео. Меньше иноагентов, больше красоты. Мэр Перми ответил на критику Артемия Лебедева
27 июня, 05:37
Глава Ленинского района Перми Александр Русанов уйдет в отставку 22 июня
Чиновник может занять пост главы Соликамска.
17 июня, 09:54
Начальник департамента культуры займет должность советника мэра Перми
27 мая, 06:13
Умер бывший глава Березников Александр Мошкин
В апреле этого года мужчине исполнилось 70 лет.
20 мая, 08:55
Двух бывших мэров Перми хотят наградить почетной грамотой
7 марта, 05:04
Мэр Сочи Копайгородский рассказал, как в Сочи отметят Год семьи
16 января, 13:05
2023
Раньше работал с цифрами. Мэр Перми пообещал развивать эмпатию
22 ноября 2023, 03:11
У мэра Перми Эдуарда Соснина родился третий ребенок
9 ноября 2023, 07:05
Мэр Сочи Копайгородский занял третье место в рейтинге градоначальников
28 сентября 2023, 12:21
Спецпроект
Кувалда губернатора и погибший пилот ЧВК. Главные новости недели в Пермском крае
Рассказываем, чем запомнились последние дни.
«Дурь чиновничью из головы вышибать». Губернатор подарил новому мэру Перми молот
28 августа 2023, 09:48
Врио главы Перми Андрианова может стать первым вице-мэром
За пост главы города Андрианова бороться не намерена.
5 августа 2023, 08:01
Сотрудник дептранса мэрии Перми пытается стать новым главой города
Александр Синявский уже боролся за пост мэра в 2021 году.
3 августа 2023, 08:40
Мэром Перми попробует стать адвокат Марина Казанцева
Документы на конкурс принимаются до 3 августа.
1 августа 2023, 09:10
Депутаты одобрили досрочную отставку мэра Перми Алексея Дёмкина
Экс-мэр перейдет на работу в краевое правительство.
27 июня 2023, 08:39

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика