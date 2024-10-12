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Мэр перми

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2024
Мэр Перми сходил с женой в оперный театр, ему тут же написали о недоступности билетов
12 октября, 06:47
Глава Ленинского района Перми Александр Русанов уйдет в отставку 22 июня
Чиновник может занять пост главы Соликамска.
17 июня, 09:54
2023
Мэр Перми поручил найти инвестора для обустройства «дикого пляжа» в Мотовилихе
21 декабря 2023, 08:09
Мошенники пишут пермякам от имени начальника городского дептранса Анатолия Путина
20 декабря 2023, 10:28
Раньше работал с цифрами. Мэр Перми пообещал развивать эмпатию
22 ноября 2023, 03:11
У мэра Перми Эдуарда Соснина родился третий ребенок
9 ноября 2023, 07:05
«Дурь чиновничью из головы вышибать». Губернатор подарил новому мэру Перми молот
28 августа 2023, 09:48
Стали известны дата и место инаугурации нового мэра Перми
Основные кандидаты выступают перед депутатами гордумы сегодня, 22 августа.
22 августа 2023, 05:39
«Шансы отрицательные». На пост мэра Перми претендует градозащитник
3 августа 2023, 10:40
Сотрудник дептранса мэрии Перми пытается стать новым главой города
Александр Синявский уже боролся за пост мэра в 2021 году.
3 августа 2023, 08:40
Сексолог и мама четырёх детей примет участие в конкурсе по отбору мэра Перми
Известный пермский блогер стала 11-м претендентом на пост главы города.
3 августа 2023, 05:19
Глава Ленинского района может заявиться на конкурс по отбору мэра Перми
Александр Русанов может стать техническим соперником Эдуарда Соснина.
2 августа 2023, 05:34
На пост главы Перми претендуют юрист и глава фракции КПРФ в Заксобрании
Всего на конкурс по выборам мэра претендуют пять кандидатов.
31 июля 2023, 12:26
Стал известен третий кандидат на пост мэра Перми
28 июля 2023, 10:02
Глава пермской инспекции по охране памятников избавилась от приставки и. о
Анна Князева утверждена в должности руководителя ведомства.
28 июля 2023, 07:29

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