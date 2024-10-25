Мера пресечения

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Октябрь
Замминистра энергетики РФ задержали в рамках дела, связанного с Прикамьем
25 октября, 05:36
За попытку украсть зубную коронку будут судить кунгуряка и сургутянина
21 октября, 12:30
Из французской тюрьмы выпустили повара из Перми Кирилла Грязнова
3 октября, 03:48
Сентябрь
Суд в Перми оставил в СИЗО подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки
11 сентября, 13:03
Май
Руководителя кунгурского «Водоканала» подозревают в хищении двух миллионов
16 мая, 06:09
Апрель
Гособвинение попросило для бывшего сотрудника ФСБ почти десять лет лишения свободы
3 апреля, 13:21
Март
Пермский суд отказал виновнику смертельного ДТП у ЦУМа в домашнем аресте
13 марта, 12:38
Декабрь 2023
Две жительницы Куединского района обокрали 83-летнего пенсионера
28 декабря 2023, 06:33

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