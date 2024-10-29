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Мэрия

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Октябрь
Пермское ТСЖ накажут за складирование мусора и самовольный спил деревьев
29 октября, 08:27
В мэрии Перми объяснили отсутствие газа в жилом доме в течение четырех месяцев
23 октября, 09:50
Сентябрь
В Перми ко Всемирному Дню туризма запустят серию автобусных экскурсий
20 сентября, 03:59
Август
Мэрия Перми наймет охрану для недостроенного крематория на Восточном кладбище
28 августа, 11:57
Бывший ресторатор будет отвечать за праздники в мэрии Перми
13 августа, 07:40
Власти Перми потратят еще 11 миллионов на ремонт подземного перехода на Уральской
6 августа, 06:26
Власти Перми потратят 18,5 миллионов на облагораживание 29 скверов
Подрядчик заменит урны и скамейки по всему городу.
5 августа, 10:25
Июль
Земельные платежи пополнили бюджет Перми почти на два миллиарда рублей
30 июля, 10:44
В Перми снесли пристройку к зданию на Октябрьской площади
26 июля, 05:52
Чиновницу пермского департамента избавили от неподтвержденных доходов в 4 млн
25 июля, 14:03
Июнь
В Перми нашли подрядчика на поставку цветов для администрации города
25 июня, 06:02
Бывший полицейский заменит на посту своего коллегу в администрации Перми
Стало известно об уходе Сергея Мельчакова с поста начальника департамента общественной безопасности.
20 июня, 03:42
Май
Новой главой департамента культуры Перми станет пиарщица Анастасия Хорошева
15 мая, 11:15
Апрель
Туннель рядом с пермской набережной погрузился во мрак. Что случилось?
17 апреля, 05:08
В Перми разыскивают собственника остановки «Биомед»
12 апреля, 12:53
Полиция не нашла нарушений в работе скандального пермского секс-отеля
12 апреля, 07:41
В Черняевском лесу Перми появились три туалета
Воспользоваться туалетом можно с 8:00 до 22:00.
11 апреля, 12:46
Администрация Перми будет настаивать на исключении части Черняевского леса из ООПТ
2 апреля, 13:17
Март
В Прикамье отменены все массовые развлекательные мероприятия после теракта в Москве
23 марта, 07:09
Администрация Перми через суд расторгла договор аренды пирамиды на Крисанова
19 марта, 07:32

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