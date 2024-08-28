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Мэрия Перми

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Август
Мэрия Перми наймет охрану для недостроенного крематория на Восточном кладбище
28 августа, 11:57
Пермская мэрия официально расформировала школу №21
27 августа, 11:16
Бывший ресторатор будет отвечать за праздники в мэрии Перми
13 августа, 07:40
Июль
Чиновницу пермского департамента избавили от неподтвержденных доходов в 4 млн
25 июля, 14:03
Июнь
Мэрию Перми покидает один из самых заметных чиновников
19 июня, 08:47
Май
Власти Пермского края выделят 33 млрд рублей на расселение аварийного жилья
За пять лет из ветхого жилья планируется расселить 30,1 тыс. человек.
13 мая, 10:59
Апрель
Дом в Крыму. Почему замначальника Пермской гордумы хотят уволить за утрату доверия
27 апреля, 06:54
Администрация Перми будет настаивать на исключении части Черняевского леса из ООПТ
2 апреля, 13:17
Март
Мэрия Перми намерена взыскать с арендатора ТЦ «Пирамида» 8,4 млн рублей
Ранее власти Перми через суд расторгли договор аренды торгового центра с ООО «Кама-Урал».
25 марта, 04:50
Скачут зайки. Мэрия Перми — о штрафах безбилетникам в день сбоя работы валидаторов
14 марта, 13:26
«Пришлось перелезать». Подрядчик извинился за неубранный забор на эспланаде в Перми
1 марта, 05:25
Февраль
Власти Перми предложили жильцам аварийного дома на Компросе самим его снести
28 февраля, 06:07
Мэрия Перми объяснила, зачем уничтожает технику Apple
13 февраля, 09:29
Январь
Главой Индустриального района Перми может стать экс-следователь
29 января, 13:36

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