Мероприятие

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Ноябрь
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 28-летним Александром Пепеляевым
6 ноября, 04:05
Пермяки смогут ходить в гости к Деду Морозу и Снегурочке с 18 декабря
6 ноября, 02:41
Октябрь
В Перми 4 ноября пройдет этно-фестиваль
29 октября, 10:55
Сентябрь
Проведение круизного форума в Перми оценивают в 2,9 миллиона рублей
9 сентября, 09:22
Август
На время проведения «Ночи города» в центре Перми ограничат движение транспорта
19 августа, 05:51
Июль
В пермском ТРК «Колизей Синема» открылся спортивно-развлекательный центр
24 июля, 10:10
В Перми состоится благотворительная книжная барахолка в поддержку бездомных
23 июля, 08:15
Март
Стало известно, когда закроется каток у Театра-Театра в Перми
4 марта, 06:03
Февраль
Илья Авербух бесплатно научит пермяков фигурному катанию
5 февраля, 13:16

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