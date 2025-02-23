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Мероприятия

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2025
Куда пойти в Перми 23 февраля? Где пройдут праздничные мероприятия?
23 февраля, 03:52
2024
В Прикамье прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП с ребенком
Инцидент произошел 1 ноября.
2 ноября 2024, 05:19
В Перми открытие нового боулинга состоится осенью
Ранее сообщалось, что боулинг планируют открыть в начале лета.
19 августа 2024, 11:09
В день ВДВ 2 августа в Прикамье запретят продавать алкоголь
Нарушение запрета грозит административным штрафом.
29 июля 2024, 11:00
В Пермском крае появилась комиссия по увековечиванию памяти погибших на СВО
Указ об этом подписал губернатор региона.
13 июля 2024, 07:39
В Перми сорвался концерт рок-группы «Маша и Медведи»
Точной даты выступления в краевой столице пока нет.
11 января 2024, 10:26
Еще в одном пермском ТЦ откроется спортивно-развлекательный центр для детей
Развитием комплекса займется организация основателя цирковой школы Бориса Радостева.
10 января 2024, 07:08
2023
В пермском ТЦ «Семья» расширят игровую зону и обновят рестораны
Глава направления недвижимости ГК «ЭКС» также отметила, что для посетителей выросла значимость удобного расположения торгового центра.
25 декабря 2023, 09:02
2014
В Перми пройдут мероприятия, посвященные 70-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Памятный знак в честь этого события Пермский край будет вручать жителям и защитникам блокадного Ленинграда одним из первых в России.
26 января 2014, 09:00
2013
Игорь Аверкиев резко раскритиковал логотип юбилея Перми
Эксперт Пермской гражданской палаты считает, что юбилей города — это не утренник в детском саду и не фестиваль ЛГБТ*.
2 февраля 2013, 09:24
2011
Выходные с Properm.ru: время супергероев, суперскейтеров и суперпевцов
Чтобы выходные не прошли мимо, представляем обзор событий, которые обязательно нужно посетить.
26 августа 2011, 05:39
Выходные с Properm.ru: от паркура до яблочного спаса
Чтобы выходные не прошли мимо, представляем обзор событий, которые обязательно нужно посетить.
19 августа 2011, 06:07
Пермь докажет свой спортивный статус
10 сентября жителей города ждут различные спортивные мероприятия на фестивале "Пермь спортивная".
10 августа 2011, 09:35
Спецпроект
Выходные с Properm.ru: зоопарку — 78, Пилораме — 7
Обзор интересных, необычных и ярких событий города и края.
«Славабогупятница!» – обзор вечеринок на Properm.ru
Наконец-то заканчиваются трудовые будни и «праздник к нам приходит» в виде немалого количества чудеснейших мероприятий связанных с клубной культурой.
22 июля 2011, 05:18
В Перми продолжают бороться с захламлением Черняевского леса
За территорией леса постоянно ведется наблюдение, но многое зависит и от самих пермяков.
19 июля 2011, 07:25
2010
2 и 3 октября: нескучные выходные с Properm.ru
Обзор интересных событий в Перми и крае.
1 октября 2010, 11:58
Пермь отметит День пожилого человека 110 мероприятиями
1 октября пожилые люди всего мира примут поздравления.
28 сентября 2010, 06:09
Четыре повода для веселья 25 и 26 сентября
Сайт Properm.ru предлагает своим посетителям захватить зонтик и отлично провести предстоящие выходные.
24 сентября 2010, 09:23
ТОП-10 планов на 18 и 19 сентября
Обзор осенних мероприятий выходного дня от сайта Properm.ru.
17 сентября 2010, 10:37

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