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Меры безопасности

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Октябрь
Пермякам напоминают о мерах безопасности в период начала ледостава
30 октября, 10:37
По всей России воруют кенгуру. Угрожает ли что-то Пермскому зоопарку?
2 октября, 06:47
Сентябрь
В ДК в Ильинском округе появятся системы экстренного оповещения
5 сентября, 15:11
Апрель
В Перми для обеспечения мер безопасности на День Победы задействуют тяжелую технику
15 апреля, 11:48
Март
Пермяков предупреждают об опасности при использовании воды из родников
26 марта, 09:09
В Прикамье отменены все массовые развлекательные мероприятия после теракта в Москве
23 марта, 07:09
Февраль
В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту падения льда и снега с крыши на мужчину
2 февраля, 11:40

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