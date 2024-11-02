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Метеорология

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Октябрь
Зима близко. Будут ли пермяки страдать от холода?
25 октября, 09:26
Сентябрь
МЧС Прикамья предупреждает о сильном тумане 18 сентября
17 сентября, 10:48
Метеоролог раскрыл, когда в Пермском крае выпадет первый снег
16 сентября, 13:59
Пятница 13-е в Прикамье может стать самым теплым днем сентября
12 сентября, 02:56
Пермский метеоролог рассказал, когда в регион придет «бабье лето»
6 сентября дневной температурный фон в Прикамье может подняться до +20°C.
6 сентября, 04:35
Август
Прикамье 28 августа окатят сильный ливень и крупный град
28 августа, 05:31
МЧС предупреждает: Прикамье 7 августа накроют густой туман и сильные грозы
6 августа, 09:16
Июнь
В Пермский край 22 июня нагрянут сильные ливни и туманы
21 июня, 09:04
Когда в Прикамье закончится аномальная жара? Отвечает метеоролог
14 июня, 06:31
Лето в самом разгаре. Прикамье 13 июня ожидает жара до +33°
14 июня в регионе будет еще жарче.
13 июня, 04:31
Май
Из-за аномальных холодов в России гибнет урожай яблок. А как дела в Перми?
17 мая, 10:34
Апрель
В Прикамье сегодня ожидаются первые грозы
2 апреля, 10:11

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