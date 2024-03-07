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Мезенцев

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2024
Экс-следователя из Перми отстранили от защиты обвиняемой по делу о взятке главврачу
7 марта, 09:13
2023
Краевой суд оставил в силе приговор бывшему главврачу Пермского онкодиспансера
5 сентября 2023, 10:39
Суд заново рассмотрит уголовное дело экс-главврача пермского онкодиспансера
Максим Мезенцев был уволен с поста после того, как его признали виновным в получении взятки.
12 января 2023, 07:30
2022
Пермский краевой суд оставил приговор в отношении главврача онкодиспансера в силе
Главврача Пермского краевого онкологического диспансера Максима Мезенцева признали виновным в получении взятки.
28 апреля 2022, 11:59

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