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Мигрант

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2024
В пермском аэропорту с рейса в Узбекистан сняли 54-летнего нелегального мигранта
Мужчину оштрафовали и выдворили за пределы России
5 ноября 2024, 11:25
Глава Следкома поручил возбудить дело на мигранта, домогавшегося двух девочек в Перми
Следствием проводится проверка.
30 сентября 2024, 09:12
Пермяк прописал в закамской квартире 13 иностранцев
За свою услугу постановки на учет он получил деньги.
29 июня 2024, 10:02
В Перми мигрантов, получивших российское гражданство, ставят на воинский учет
Рейд, проведенный военными следователями и представителями военкомата, выявил девять нарушителей.
1 мая 2024, 06:53
2015
Мигрант из Узбекистана подозревается в изнасиловании пермячки
Инцидент произошел на 21 километре железнодорожной станции Голованово Пермского края.
21 сентября 2015, 11:55
В Перми открывается Центр по тестированию мигрантов
Чтобы легально жить и работать в России, иностранные граждане должны сдать тесты по истории Российского государства, основам законодательства РФ и русскому языку.
13 марта 2015, 08:01
2014
В интернете появится виртуальная школа для мигрантов
Курсы станут частью масштабного российского онлайн-проекта дистанционного обучения.
19 февраля 2014, 09:07
Пермский суд решил отправить на родину студента-марокканца
В ближайшие пять лет доступ на территорию Российской Федерации для студента ПГФА будет закрыт в связи с нарушением миграционного режима.
13 февраля 2014, 06:33
В Прикамье в 2013 году на миграционный учет поставлено 88 тыс. иностранцев
Большая часть приехавших граждан - выходцы из стран СНГ.
11 февраля 2014, 05:50
Пермяка наказали за размещение в соцсети фильма «Чудеса Корана»
Суд обязал пользователя выплатить штраф и удалить экстремистский видеоматериал со всех возможных носителей информации.
31 января 2014, 03:53
2013
За дачу взятки уроженца Таджикистана оштрафовали на 30 тысяч рублей
Виновный, пытаясь помочь племяннику избежать наказания за незаконное пребывание на территории РФ, решил дать взятку сотруднику ФСБ.
19 апреля 2013, 08:22
2012
В России начал работать портал для мигрантов
У сайта есть версии на чеченском, азербайджанском и таджикском языках, однако пока в доступе только русскоязычная страница.
24 октября 2012, 09:15

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