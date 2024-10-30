properm.ru
ГлавноеВсе новости

Мигранты

Выбрать дату
Октябрь
В Кизеле за взятки от иностранцев задержали сотрудницу миграционной службы
30 октября, 09:58
В Прикамье вырастет стоимость трудового патента для иностранцев
29 октября, 14:18
Два брата из Краснокамска прописали у себя в доме 158 иностранцев
29 октября, 08:36
Бастрыкин ждет результаты проверки по ситуации со строительством мечети в Курье
28 октября, 05:35
В Прикамье полицейские обнаружили пятерых иностранцев, скрывавшихся от выдворения
8 октября, 15:36
Сентябрь
Восемь бывших мигрантов поставили в Перми на воинский учет
27 сентября, 08:26
В Перми прошел крупный рейд по мигрантам
24 сентября, 04:29
Август
Пермяк ввез в Прикамье более 60 незаконных мигрантов
13 августа, 14:13
Июль
В Прикамье в пять раз выросло количество депортированных мигрантов
22 июля, 07:46
В Пермском крае мигрантам запретили водить автобусы
4 июля, 10:13
Июнь
Пермяк прописал в закамской квартире 13 иностранцев
29 июня, 10:02
Массовая депортация мигрантов в регионах России: решение проблемы или создание новой?
21 июня, 11:18
Стало известно, почему мигрантам вновь запретили водить автобусы в Прикамье
19 июня, 16:36
В Пермском крае мигрантов вновь отстранят от управления автобусами
18 июня, 16:38
Май
Мигрантам из Прикамья через суд аннулировали 36 сертификатов на знание русского языка
29 мая, 15:36
Суд в Перми оштрафовал троих иностранцев за работу не по специальности в патенте
18 мая, 05:14
В Перми мигрантов, получивших российское гражданство, ставят на воинский учет
1 мая, 06:53
Апрель
Два пермяка организовали мошенническую схему получения трудовых патентов
16 апреля, 14:43
Из Прикамья стали в четыре раза чаще принудительно высылать мигрантов
11 апреля, 05:57
В Прикамье выходцы из республик бывшего СНГ совершили 328 преступлений
7 апреля, 13:42

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика