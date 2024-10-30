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Мигранты-нелегалы

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2024
В Кизеле за взятки от иностранцев задержали сотрудницу миграционной службы
30 октября, 09:58
Пермяк ввез в Прикамье более 60 незаконных мигрантов
13 августа, 14:13
Два пермяка организовали мошенническую схему получения трудовых патентов
16 апреля, 14:43
Из Прикамья стали в четыре раза чаще принудительно высылать мигрантов
11 апреля, 05:57
В Прикамье выходцы из республик бывшего СНГ совершили 328 преступлений
7 апреля, 13:42
2023
В ходе рейда на рынке в Заостровке пермская полиция задержала 69 мигрантов
По миграционным вопросам проверено более 100 человек.
10 ноября 2023, 11:23
Пермские транспортные полицейские за неделю выявили десять мигрантов-нелегалов
Двух из них оштрафовали, а ещё двух, кроме того, выдворили за пределы России
9 октября 2023, 14:44
Житель Краснокамска наладил фиктивную регистрацию иностранцев в своей квартире
6 сентября 2023, 13:41
Из Прикамья депортировали двух граждан Кубы, жителя Китая и 23 других иностранца
7 апреля 2023, 07:24

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