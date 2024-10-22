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Миграция

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Октябрь
Бастрыкин потребовал проверить заселение мигрантов в здание бывшего детсада в Перми
22 октября, 03:06
Август
За пять месяцев 2024 года население Прикамья сократилось на 7 тысяч человек
5 августа, 10:22
Июль
В Прикамье жителей Чайковского осудят за фиктивную постановку на учет иностранцев
9 июля, 08:10
В Прикамье на 35% вырос поток легальных мигрантов
9 июля, 04:47
Февраль
Пермские силовики задержали подозреваемого в организации незаконной миграции
Мужчина вел преступную деятельность в течение нескольких лет.
26 февраля, 11:15
За 11 месяцев 2023 года Прикамье покинуло 9,5 тысяч человек
Среди стран дальнего зарубежья пермяки предпочли Германию и Израиль.
11 февраля, 10:06
Ноябрь 2023
Москва, Краснодар и Ленинградская область. Куда уезжают пермяки
24 ноября 2023, 12:08
В Перми пресечена схема незаконной миграции из Средней Азии
20 ноября 2023, 05:39
Из Прикамья с начала года выехало на полторы тысячи человек больше, чем приехало
3 ноября 2023, 15:16

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