properm.ru
ГлавноеВсе новости

Миков

Выбрать дату
2024
Бывший омбудсмен Прикамья устроился в музей политических репрессий «Пермь-36»
Месяц назад Миков перестал быть директором колледжа «Оникс».
17 апреля, 06:51
Павел Миков покинул пост директора краевого колледжа «Оникс»
21 марта, 07:06
2022
Омбудсмен Павел Миков может возглавить один из колледжей Перми
8 ноября 2022, 09:20
2016
В Чайковском завершилась проверка инцидента с отчислением больной раком девочки
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае опроверг информацию об отчисление ученицы с онкологическим заболеванием.
14 октября 2016, 08:03
Юристы помогут ученицам Чайковской гимназии, отчисленным из-за долгого лечения от рака
Вопрос поднимут на ближайшем заседании Роспотребнадзора.
13 октября 2016, 11:53

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика