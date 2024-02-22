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Милота на ПП

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Февраль
В Перми появилось самое милое объявление на свете о поиске плюшевого котика
Ребенок потерял игрушку.
22 февраля, 10:43
Октябрь 2023
Музей «Хохловка» провел экскурсию потерявшейся игрушечной лошади
Нам всем не хватает добрых историй со счастливым финалом. Properm.ru рассказывает одну из них.
16 октября 2023, 11:49
Июль 2023
В пермском зоопарке родились рысята. Посмотрите на этих малышей!
Рысь Майя строго оберегает покой своих детенышей, когда они спят.
20 июля 2023, 09:40

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