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Минэкономразвития

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2024
Тарифы на газ в России повысят ещё на 20%
16 октября, 12:24
Пермский экс-министр Минэкономразвития стал топ-менеджером ПАО «Т Плюс»
Экс-министр градостроительства Алексей Храпков стал директором теплобизнеса ПАО «Т Плюс».
30 июля, 07:10
Эксперты рассказали, из-за чего в России наблюдается дефицит электроэнергии
22 июля, 08:29
Новый арендатор «Пушкинской бани» планирует предоставить скидку детям и студентам
19 июля, 10:02
Власти Прикамья объяснили появление больших ангаров на дороге Пермь — Усть-Качка
16 мая, 05:14
Пермякам пообещали зарплату в 100 тысяч рублей через три года. Почему это плохо
3 мая, 02:00
Будет убыток 300%. Над Кунгурской пещерой хотят построить парк развлечений
5 марта, 11:42
Крытый каток может появиться в Орджоникидзевском районе Перми
2 марта, 12:58
2023
Замминистра экономики возглавит Агентство инвестиционного развития Пермского края
11 декабря 2023, 11:20
2013
Минэкономразвития понизило прогноз по основным показателям на 2013 год
Валовой внутренний продукт, промышленное производство, инвестиции не вырастут так, как планировалось.
12 апреля 2013, 08:45

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