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Минимущества

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Август
Власти Прикамья готовятся выкупить историческое здание поликлиники в Мотовилихе
20 августа, 09:27
Проект. В Прикамье построят первый детский сад по договору КРТ. Каким он будет
7 августа, 05:56
Июль
Срок действия разрешения на строительство зоопарка в Перми продлили на год
5 июля, 03:40
Федеральный застройщик выиграл торги на право развития территории Камской долины
3 июля, 06:48
Июнь
Две подведомственные организации Минимущества Прикамья объединились
4 июня, 04:52
Май
Видео. Пермский «Народный фронт» требует убрать гору мусора в центре города
15 мая, 04:26

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