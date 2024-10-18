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Министерство транспорта

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2024
Карта. В Перми на две недели перекроют движение по улице Пушкина
18 октября, 15:44
В Перми до 11 августа ограничат движение по улице Солдатова
2 августа, 09:03
В Прикамье жители Совы останутся пока без нормальной дороги до деревни
21 июля, 14:10
В Перми построят пешеходную дорогу между терминалами аэропорта
Владельцы отеля Apri Polet планируют собственными силами запустить пешеходное движение от отеля до аэровокзала.
19 июля, 11:44
2023
Маршрут «Ласточки» продлят до Краснокамского автовокзала
20 декабря 2023, 09:57
После жалоб пассажиров на холод в салоне в Прикамье проверят автобусный маршрут
19 декабря 2023, 12:41
В Перми на 14,8 млн рублей выросли расходы на охрану причалов
Охрана отремонтированных причалов в Перми стала дороже, об этом сообщает Коммерсантъ-Прикамье со ссылкой на министерство транспорта Пермского края.
26 февраля 2023, 05:36
2022
В Пермском крае 9 января будут перекрыты некоторые участки региональных трасс
В Прикамье перекроют участки региональных трасс. Регион принимает второй этап Кубка России по ралли 2022 года, 1 этап Чемпионата Пермского края по ралли – ралли «Барда-2022».
8 января 2022, 03:51

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