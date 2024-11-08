properm.ru
ГлавноеВсе новости

Министерство жкх

Выбрать дату
Ноябрь
Видео. Трамп виноват, или кто устроил коммунальное ЧП на севере Пермского края
8 ноября, 05:08
Май
В Перми около ТРЦ «Планета» открылся экопункт по приему вторичного сырья
6 мая, 06:26
Апрель
В Пермском крае введут штраф за непредоставление информации об аварийном жилье
22 апреля, 07:44
Новая котельная в ЗАТО Звёздный обеспечит надежным теплоснабжением 7,5 тысяч жителей
Реализация проекта стала возможной благодаря краевой поддержке.
9 апреля, 13:15

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика