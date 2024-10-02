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Министр

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2024
В Подмосковье было найдено тело работавшего министром в ЛНР пермяка Завизенова
2 октября, 04:49
Пермский экс-министр Минэкономразвития стал топ-менеджером ПАО «Т Плюс»
Экс-министр градостроительства Алексей Храпков стал директором теплобизнеса ПАО «Т Плюс».
30 июля, 07:10
В Екатеринбурге умер бывший глава Минприроды Прикамья Константин Черёмушкин
26 июля, 08:49
Прокуратура вынесла представление главе минприроды Прикамья
23 мая, 12:30
В Пермь приедет глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин
Министру должны показать несколько объектов в городе.
26 февраля, 05:56
Губернатор назначил министра экономического развития Пермского края
В статусе исполняющей обязанности Татьяна Чуксина занимала пост в лета 2023 года.
25 января, 04:43
Татьяна Чуксина может стать полноценным главой минэкономразвития Прикамья
Сейчас чиновник возглавляет краевое министерство с приставкой «и.о.»
24 января, 14:22
2023
Ещё один министр из правительства Пермского края вступил в «Единую Россию»
3 декабря 2023, 13:52
«Мыть пол никого не заставят». Раиса Кассина о цифровизации и трудовом воспитании
21 августа 2023, 06:12
Министр тарифного регулирования и энергетики Прикамья оштрафована на 20 тысяч рублей
Её признали виновной в нарушении законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
22 марта 2023, 14:19
2022
«Дети не рождаются кратно 25!» Министр Раиса Кассина — о переполненных школах, планах и надеждах на год
1 сентября 2022, 02:00
В Пермский край 26 августа приедет министр промышленности РФ Денис Мантуров
Стала известна дата приезда вице-премьера РФ и главы Минпромторга Дениса Мантурова в Пермский край.
20 августа 2022, 11:33

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