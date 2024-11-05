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Министр культуры

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Ноябрь
На заводе Шпагина откроют музей «Пермский период»
5 ноября, 12:57
Сентябрь
В Прикамье хотят ввести выплаты для работников культуры
13 сентября, 02:36
Август
Пермский край получил спецприз на российском фестивале дебютного кино «Короче»
20 августа, 12:56
Июль
До 2030 года в Перми планируют открыть крупный киноцентр
15 июля, 03:03
Апрель
В Прикамье приостановили разработку закона о штрафах за склонение к аборту
9 апреля, 05:11
Февраль
У министра культуры Пермского края появится новый заместитель
2 февраля, 12:35

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