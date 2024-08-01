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Министр транспорта

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2024
Рядом с набережной в Перми появится новый пляж и детская железная дорога
В Перми обновят набережную от Мотовилихинских заводов до речного вокзала.
1 августа 2024, 09:39
Реконструкцию пермского аэропорта «Большое Савино» выполнят раньше срока
Ключевые инфраструктурные проекты региона обсудили на встрече глава Прикамья Дмитрий Махонин и министр транспорта РФ Роман Старовойт.
12 июля 2024, 02:48
Видео. В сети появилось видео задержания бывшего замминистра транспорта Пермского края
Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
7 мая 2024, 13:35
В течение 2024 года на территории Пермского края появятся 110 остановочных пунктов
В прошлом году на ремонт 329 км муниципальных дорог и 20 остановок было выделено почти 3 млрд рублей.
16 апреля 2024, 11:01
Краевая дорожная служба не претендует на новые контракты на содержание городских улиц
В этом году заканчиваются действующие пятилетние контракты.
15 февраля 2024, 07:40
Минтранс Пермского края объяснил, почему так плохо убирают снег с улиц
13 февраля 2024, 11:15
2014
Должность краевого министра транспорта временно занял Александр Власов
С начала этой недели Власов приступил к исполнению обязанностей.
22 мая 2014, 03:08

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