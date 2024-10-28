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Минобороны

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Октябрь
Минобороны вышло с исками к «Телте» еще на 10 миллионов рублей
28 октября, 09:01
Возбуждено еще одно уголовное дело из-за взяток на пермской «Телте»
28 октября, 06:57
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Максимом Пичкалевым
3 октября, 03:23
Сентябрь
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 20-летним Данилом Шелунцовым
20 сентября, 03:32
В Прикамье простились с погибшим на СВО спустя месяц после контракта Баранцевым
13 сентября, 05:04
В Пермском Политехе на следующей неделе откроется Военный учебный центр
5 сентября, 11:36
Август
Московский суд арестовал акции и имущество бывшего акционера «Телты» Игоря Морозова
30 августа, 09:13
В ходе СВО погиб 21-летний наводчик штурмовой роты Олег Исаев из Чусового
19 августа, 10:30
Беспилотники ночью атаковали Курскую и Белгородскую области. Пострадали люди
6 августа, 04:55
Июль
Остались родители, сестры и жена. На СВО погиб 45-летний уроженец села Елово
24 июля, 07:57
Он был общительным и отзывчивым человеком. На СВО погиб 49-летний уроженец Юсьвы
23 июля, 11:55
Остались жена и двое детей. В Прикамье простятся с погибшим на СВО Полыгаловым
18 июля, 03:51
Остались жена, дочь и сын. В Прикамье простятся с погибшим на СВО
17 июля, 10:03
В ходе спецоперации 3 июня погиб 56-летний Владимир Пупырев из Звездного
13 июля, 07:55
Остались жена и четверо детей. На СВО погиб 46-летний пермяк Алексей Шилов
11 июля, 07:51
Июнь
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 22-летним Кириллом Мосягиным
20 июня, 08:35
Май
Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов
14 мая, 10:48
Остались родители, братья, сын, дочь. На СВО погиб 27-летний пермяк Вячеслав Бахматов
14 мая, 03:11
Песков объяснил назначение нового главы Минобороны РФ экономической ситуацией
13 мая, 06:30
Страшная цифра. Число погибших после обрушения дома в Белгороде увеличилось
13 мая, 03:01

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