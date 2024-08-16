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Минобороны рф

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Август
В Осинском округе простятся с погибшим на СВО командиром отделения военной разведки
16 августа, 08:56
Беспилотники ночью атаковали Курскую и Белгородскую области. Пострадали люди
6 августа, 04:55
Июль
Пермские судебные приставы арестовали у должника яхту
31 июля, 07:48
Май
Песков объяснил назначение нового главы Минобороны РФ экономической ситуацией
13 мая, 06:30
Страшная цифра. Число погибших после обрушения дома в Белгороде увеличилось
13 мая, 03:01
Апрель
Замминистра обороны РФ Тимура Иванова арестовали за взятку. Что ему грозит
24 апреля, 07:51
Белгородскую область атаковали реактивной системой залпового огня. Что повреждено
19 апреля, 04:34
Март
Повреждены завод и здание ФСБ. За ночь и утро РФ атаковали 58 беспилотников
Больше всего беспилотников обнаружили в Воронежской области.
13 марта, 07:06
Февраль
Минобороны отчиталось о двух сбитых ракетах над Черным морем
26 февраля, 02:54

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