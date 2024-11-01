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Минприроды

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2024
В Вишерском заповеднике ответили на претензии природоохранной прокуратуры
1 ноября, 03:43
Видео. Под Пермью на замерзшем пруду остались лебеди. Нужно ли их спасать?
29 октября, 05:16
В пермских лесах закончен противопожарный сезон
8 октября, 02:59
На рубку поврежденных уссурийским полиграфом деревьев в Прикамье выделили 3,6 млн
17 сентября, 11:30
Кто такой уссурийский полиграф? Пермские эксперты рассказали о серийном убийце ёлок
19 августа, 11:58
Власти Пермского края ужесточили штрафы для нарушителей противопожарного режима
27 июля, 08:56
В Екатеринбурге умер бывший глава Минприроды Прикамья Константин Черёмушкин
26 июля, 08:49
В Минприроды Пермского края назвали причину появления опасных испанских червей
17 июля, 10:25
В Пермском округе появилось вольерное хозяйство по разведению благородных оленей
9 июля, 02:54
Минприроды Прикамья выставит иск виновному в гибели лося и медведя от удара током
5 июля, 03:12
В Прикамье ввели особый противопожарный режим
4 июля, 03:30
Расчистка русла реки и пруда в Култаево начнется этим летом
18 июня, 07:19
Минприроды Прикамья закупит 18 беспилотников. Рассказываем, зачем
17 июня, 08:48
С 1 апреля в Прикамье начинается охота на бурого медведя
Сезон охоты на хищника закончится 31 апреля.
15 марта, 05:04
В Минприроды Прикамья прокомментировали возведение парка над пещерой в Кунгуре
По словам министра природных ресурсов и экологии, предложение МИНЭКа по развитию территории не противоречит режиму ООПТ.
6 марта, 13:03
2023
Туристов начали штрафовать за посещение ООПТ в Прикамье без разрешения
29 декабря 2023, 07:49
Общественники просят пермских депутатов вернуть Черняевскому лесу исключенный участок
14 декабря 2023, 11:14
Главу краевого минприроды наказали за отказ продать пермяку лес для дома
25 сентября 2023, 14:14

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