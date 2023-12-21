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Минск

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2023
Появился список субсидируемых авиарейсов на 2024 год. Куда можно улететь из Перми?
21 декабря 2023, 14:02
В Перми задержки в прилетах и вылетах рейсов из-за непогоды
Пермский аэродром временно закрыт из-за осадков, сообщили в пресс-службе.
22 ноября 2023, 18:54
2022
Первый прямой рейс из Перми в Минск полетит в конце октября
Рейс должен обслуживаться как минимум до конца года.
4 октября 2022, 04:12
Перечень субсидируемых бюджетом авиамаршрутов пополнил рейс Пермь-Минск
Его могут запустить с 1 октября
12 августа 2022, 04:23

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