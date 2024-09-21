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Минспорта

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2024
Сегодня в Перми проходит Кросс Нации
21 сентября, 09:38
Видео. «Три года — коту под хвост». Пермский паралимпиец и его тренер раскритиковали ЦСП
11 сентября, 13:57
В Минспорта рассказали, почему сегодня не работает спорткомплекс «Энергия» в Перми
27 июля, 12:54
«Энергия» Шрёдингера. Дети из групп обучения плаванию не попали на первую тренировку
10 июня, 13:41
2023
Бюджет на финансирование пермского «Амкара» сократится после вылета в третью лигу
28 декабря 2023, 03:02
Руководитель одной из структур Минспорта Прикамья покидает свою должность
Ранее стало известно об увольнении заместителя министра спорта Пермского края Марины Зиннер.
16 сентября 2023, 07:19
Замминистра спорта Пермского края Марина Зиннер уходит с поста
13 сентября 2023, 13:11

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