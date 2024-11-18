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Минтербез

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Ноябрь
Неизвестные сообщили о терактах в двух пермских торговых центрах
18 ноября, 08:40
В Прикамье 13 человек получили по пять тысяч за доносы на пьяных водителей
2 ноября, 05:17
Май
Бывший пермский вице-премьер устроился на работу в колледж. Раньше его судили
6 мая, 14:14
В одной из нежилых деревень Пермского края произошел крупный пожар
4 мая, 04:32
Апрель
«Я вам подарочек привезла, кислотный!» В Перми заблокировали въезд в институт
2 апреля, 03:06
Март
В первый день весны в Пермском крае ожидаются снегопад и гололедица
1 марта, 03:50
Февраль
Пермяков просят воздержаться от длительного нахождения на улице
17 февраля, 05:33
Январь
В минтербезе рассказали, из-за чего в пермской школе сработала тревога о нападении
31 января, 05:56
Баррикадируют двери. В пермской школе сработала тревога о вооруженном нападении
31 января, 05:25
В школе №101 в Перми бомбы не обнаружили
25 января, 13:33
Эвакуировали здание, откуда чиновники управляют Пермским краем
Эвакуация произошла из-за сигнализации.
24 января, 09:12
После сообщения о минировании школы №42 учебное заведение решили не эвакуировать
16 января, 10:49
За сутки на пожарах в Пермском крае спасено 4 человека, погиб 1 человек
Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило об оперативной обстановке за минувшие сутки, со 2 на 3 января 2024 года.
3 января, 06:03

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