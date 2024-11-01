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Минтранс

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Ноябрь
В ноябрьские праздники в Перми перекроют движение на одной улице
1 ноября, 12:45
Октябрь
В Перми продлены перекрытия участков двух улиц из-за важных работ
26 октября, 05:01
Власти обещают перенастроить светофоры на перекрестке Строителей и Локомотивной
19 октября, 06:47
Карта. Стало известно, когда в Перми запустят движение по новой развязке на улице Строителей
16 октября, 16:48
Жителям Индустриального района придется еще год страдать из-за ремонта Карпинского
15 октября, 12:45
Схема. Участок улицы Соликамская полностью закроют для транспорта в субботу
15 октября, 11:27
Ночные перекрытия улицы Старцева в Перми продлили
9 октября, 02:46
Сентябрь
В Закамске и на Лядовском тракте на время закроют движение. Схемы и сроки
20 сентября, 05:12
В эти выходные в Перми изменится схема движения транспорта
18 сентября, 02:34
Схема. Для водителей на пять суток закрыли часть улицы Сергея Есенина в Перми
16 сентября, 04:14
В Перми вновь закроют движение транспорта в тоннеле на Дзержинского
13 сентября, 05:25
Август
Нарушителей скорости в Прикамье начали ловить передвижные видеорегистраторы
26 августа, 10:22
Власти Прикамья намерены перенести расходы на строительство моста в Перми на 2027 год
22 августа, 03:47
Часть Компроса в районе ДК Солдатова закроют для водителей в эту субботу. Схема
16 августа, 03:41
Июль
Авиаперевозчик «КрасАвиа» продолжит рейсы Пермь — Уфа до конца октября
26 июля, 07:09
На двух улицах Перми продлили ограничение движения транспорта
25 июля, 04:44
Из-за съемок фильма в Перми ограничат движение транспорта
16 июля, 09:07
В Перми почти на два месяца перекроют тоннель на улице Дзержинского
5 июля, 07:34
Июнь
Десяток улиц в Перми частично закроют для водителей на полдня
28 июня, 06:58
«У пешеходов нет выхода». Пермяки возмущены отсутствием обхода у моста на Карпинского
27 июня, 13:07

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