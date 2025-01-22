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Минюст

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2025
В Госдуме предложили заводить домашних кошек в колониях и тюрьмах
22 января, 12:28
2024
Член СПЧ и профессор ПГНИУ Татьяна Марголина стала экспертом Минюста РФ
Первое заседание участников рабочей группы состоялось в сентябре.
23 октября 2024, 11:43
Суд оставил пермского политолога в реестре иностранных агентов
Информация об этом появилась в картотеке Мотовилихинского суда.
3 сентября 2024, 05:45
2023
Пермские коммунисты требуют признать иноагентом экс-депутата Заксобрания Илью Лисняка
Также пермское краевое отделение КПКР просит проверить деятельность соратника Лисняка Михаила Нецветаева.
7 декабря 2023, 08:57
Минюст: Признать иностранным агентом Ельцин-центр невозможно
Деятельность организации проводится на основании закона о Центрах исторического наследия президентов России.
19 июня 2023, 15:36
2014
Минюст: вводить статью за незаконное обогащение чиновников нет необходимости
Сотрудники министерства считают, что действующее российское законодательство и без этого способно искоренить коррупцию.
24 декабря 2014, 05:33

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