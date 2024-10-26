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Минздрав

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Октябрь
В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии подростка, раненного пулей в голову
26 октября, 13:38
В Перми в больнице им. Гринберга отключили воду из-за аварии
25 октября, 08:13
В ТРЦ «Планета» можно сделать прививку от гриппа. График работы
8 октября, 11:32
В центре Перми отроется ещё один пункт вакцинации
2 октября, 09:40
Сентябрь
Видео. На Садовом машина сбила выбежавшую из автобуса девочку
27 сентября, 08:21
Стало известно о состоянии пострадавших на пожаре в Нытвенском округе
26 сентября, 03:52
Жители Чернушки обеспокоены закрытием процедурного кабинета
16 сентября, 11:12
Минздрав уточнил данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Березниковском округе
16 сентября, 02:09
В Пермском крае от абортов отговорили 30% женщин
12 сентября, 09:02
В Пермском крае стартовал сезонный подъем заболеваемости ОРВИ
11 сентября, 04:29
Август
Экс-глава минздрава Прикамья стал ответственным за медицину на Курском направлении
21 августа, 12:04
Июль
В Прикамье растет заболеваемость корью
25 июля, 11:02
Беременную жительницу Краснокамска возили по больницам, пока у нее не умер ребенок
24 июля, 13:29
За поставку в Пермь контрафактных медицинских халатов чиновницу отправили в колонию
15 июля, 09:19
Мост в поселок Касимовка Пермского края не ремонтируют уже месяц
10 июля, 10:49
Скончался один из пострадавших на шахте «Уралкалия» в Соликамске
8 июля, 06:43
Фото. В Прикамье из-за плохой дороги снова застряла скорая на пути к пациенту
2 июля, 09:01
Медики из Прикамья стали призерами Всероссийского конкурса профмастерства — 2024
2 июля, 04:43
Пострадавшие на руднике «Уралкалия» в Соликамске продолжают лечение в Перми
ЧП случилось в ночь на 26 июня.
1 июля, 10:32
Июнь
В Минздраве сообщили о состоянии двух пострадавших на шахте «Уралкалия» в Соликамске
27 июня, 07:06

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