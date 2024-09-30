properm.ru
ГлавноеВсе новости

Минздрав Прикамья

Выбрать дату
Сентябрь
Жители Прикамья могут сделать прививку от гриппа в шести пунктах вакцинации. Адреса
30 сентября, 12:57
Июль
Минздрав Прикамья опроверг информацию о закрытии двух отделений в Чайковской ЦГБ
15 июля, 11:06
Май
Из пермской больницы, в которой рухнул лифт, уходит главный врач
15 мая, 03:25
Апрель
В Городской клинической поликлинике Перми работает робот-диагност
3 апреля, 08:48
Март
Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие на Пермском пороховом заводе
22 марта, 11:57
Пациенты пермского тубдиспансера жалуются на ужасные условия содержания больных
20 марта, 06:30
«Будет особый разговор». Мэрия Березников — о гибели женщины от падения глыбы льда
19 марта, 08:02
Прокуратура Соликамска взяла под контроль расследование смертельной аварии со скорой
11 марта, 14:14
Февраль
Краевой наркодиспансер возглавил бывший глава пермского перинатального центра
Должность главврача краевого перинатального центра занял Алексей Марков.
25 февраля, 13:08

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика