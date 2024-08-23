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Мира

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2024
В этом году в Перми задержали восемь граффитистов
В краевой столице ликвидировали более 8 тыс. незаконных граффити
23 августа 2024, 05:04
2015
Из-за потопа частично перекрыто движение по улице Декабристов
После того, как специалисты выяснят, кому принадлежит сеть, на которой произошла авария, подрядная организация приступит к очистке улиц от наледи и воды.
11 декабря 2015, 10:16
2011
В Перми снова стали воровать дорожные бордюры
В ночь на 19 октября у дома на ул. Мира, 115 были обнаружены и обезврежены злоумышленники, которые грузили в тачку… бордюрный камень.
19 октября 2011, 07:57
2010
ДТП на Леонова: заблокирован перекресток Мира-Леонова
В результате небольшой аварии на улице Леонова на подъеме на Нагорный оказалось полностью остановлено движение автобусов, на улице Мира собирается пробка.
23 сентября 2010, 04:31

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