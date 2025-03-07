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Мировой рекорд

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2025
Житель Перми побил мировой рекорд по отжиманиям на досках с гвоздями
7 марта, 10:02
2024
Первоклассница из Перми отжалась 1501 раз и установила мировой рекорд
Рекорд был зафиксирован во время Кубка Пармы 2024.
6 мая 2024, 10:42
2016
67 раз! Пермяк установил мировой рекорд по подтягиваниям
На достигнутом он останавливаться не собирается и планирует совершить еще больше подтягиваний за одну минуту.
16 июня 2016, 06:53
2013
В Перми прошел кубок России по спортивному дайвингу
В соревнованиях приняло участие 7 регионов России. Пермские спортсмены не отдали ни одной золотой медали соперникам.
27 февраля 2013, 06:24

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