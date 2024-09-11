properm.ru
ГлавноеВсе новости

Митинг

Выбрать дату
2024
В Кунгурском округе состоится митинг против размещения исправительного центра
11 сентября, 12:29
В ходе СВО погибли два уроженца Верещагинского округа
11 сентября, 05:26
Пермяки снова выйдут протестовать против исправительного центра в Закамске
29 июля, 07:46
Жители Закамска выйдут на пикет против строительства исправительного центра ФСИН
17 июля, 12:26
На СВО погиб 52-летний работник агрофирмы Прикамья Александр Одинцов
11 февраля, 11:10
2023
Пермские депутаты ужесточили правила проведения митингов
30 ноября 2023, 12:06
Коммунисты провели в Чайковском митинг против тарифов ЖКХ
Представители КПРФ провели анонсированный ранее митинг против роста тарифов ЖКХ.
5 марта 2023, 04:34
Ленинский суд Перми 22 февраля рассмотрит иск по отказу мэрии на проведении митинга памяти Немцова
Активисты подали иск 16 февраля.
20 февраля 2023, 04:52
Власти Перми отказали в проведении митинга памяти Бориса Немцова 27 февраля
Вместо митинга может пройти возложение цветов и субботник.
15 февраля 2023, 06:16
2022
В Перми пройдет митинг против спецоперации России в Украине
Ранее президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
24 февраля 2022, 10:28

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика