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Мкс

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2024
Серия видимости МКС в Перми начинается с 25 августа
24 августа, 06:55
В небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию
20 февраля, 09:23
2023
ВИДЕО. «Космическая столица». Пермяков с МКС поздравили с 300-летием города
Ракета «Союз-2.1а» с юбилейной символикой «Пермь-300» доставила на Международную космическую станцию флаг города.
9 июня 2023, 08:33
«Две секунды на эйфорию». Космонавт Андрей Борисенко — о полетах на МКС, Марс и Маске
12 апреля 2023, 05:30
С 22 января по 1 февраля пермяки смогут наблюдать в небе Международную космическую станцию
С 22 января по 1 февраля пермяки смогут наблюдать в небе Международную космическую станцию, - сообщает Пермский планетарий.
22 января 2023, 13:22

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