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Многоквартирные дома

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Сентябрь
Готовность к отопительному сезону в Прикамье составляет 96%
12 сентября, 03:27
Август
Отопительный сезон в Пермском крае начнется 15 сентября
23 августа, 05:37
Июль
В Перми расселили жителей трех аварийных домов
26 июля, 03:15
Май
Во время субботников в Перми от граффити очистили 87 зданий
14 мая, 03:47
Апрель
С начала года из аварийного жилья в Перми расселили 370 человек
6 апреля, 13:36
Январь
Бастрыкин взял под контроль проверку жилого дома в аварийном состоянии в Березниках
14 января, 09:01
Декабрь 2023
Фасады пермских зданий облагородят еще на 600 миллионов рублей
19 декабря 2023, 08:53

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