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Многоквартирный дом

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Октябрь
На пожаре в Губахе пострадал человек
30 октября, 08:17
Сентябрь
Власти Прикамья требуют снять кондиционер с фасада исторического здания
4 сентября, 10:02
Июнь
В Перми за 4,4 миллиона отремонтируют укрытие в подвале жилого дома
23 июня, 09:03
Май
Фото. В Перми продают элитную трёхкомнатную квартиру за 45 миллионов рублей
Два санузла с ванной, душевой и сауной, два балкона, гардеробная и панорамный обзор из окна.
24 мая, 05:06
Апрель
В Пермском крае введут штраф за непредоставление информации об аварийном жилье
22 апреля, 07:44
СЗ «Строй Регион Холдинг» выиграл аукцион по застройке двух участков в районе ДКЖ
16 апреля, 08:25
Март
Видео. Чусовская прокуратура начала проверку по факту падения снега с крыши на женщину
22 марта, 09:16
Видео. В Дзержинском районе Перми начался снос аварийного дома
21 марта, 07:36
В Прикамье проведут капремонт самого многоподъездного дома региона
Уже определен подрядчик и заключен контракт на работы.
7 марта, 04:25
Бастрыкин проверит разваливающийся жилой дом в Прикамье для сирот
4 марта, 06:42

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