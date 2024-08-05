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Мобильная связь

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2024
Скорость мобильного интернета билайн в Пермском крае выросла на треть
Мобильный оператор билайн продолжает очередной этап оптимизации своей сети в Пермском крае — рефарминг LTE 1800. В результате уже успешно проведенных работ средняя скорость 4G-интернета в регионе увеличилась на 34%.
5 августа 2024, 11:50
2018
На развитие мобильной связи в Пермском крае потратят 13,5 миллионов рублей
На участие в аукционе поступила только одна заявка — от ПАО «МТС».
20 сентября 2018, 17:08
2012
Мобильное рабство в России отменят в декабре 2013 года
Оставляя за собой номер при смене оператора связи, абонент будет платить символическую комиссию — не больше 100 рублей.
20 ноября 2012, 09:34
Дворкович пообещал избавить россиян от «мобильного рабства»
Вице-премьер рассказал о нововведениях в сфере сотовой связи.
19 октября 2012, 04:10
2011
На пермских автодорогах будет 100% покрытия мобильной связью
Чтобы обеспечить дорожную безопасность, стабильная связь должна быть на всех дорогах федерального значения, решили в правительстве.
26 июля 2011, 11:16

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