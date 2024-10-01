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Мобильное приложение

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2024
Пермяки жалуются на частые опоздания электричек
ППК объясняет такие задержки электричек техническими причинами.
1 октября 2024, 02:54
Такси для детей появилось в Перми
Услуги водителей оказывают исключительно женщины.
30 сентября 2024, 06:16
Пермяки запустят мобильное приложение для желающих стать звездой
Сайт, на котором может зарегистрироваться каждый, кто желает сниматься в кино, уже работает.
6 сентября 2024, 07:24
Фото. В Прикамье прибыл «Поезд Победы»
В Перми поезд пробудет три дня, после чего отправится в Соликамск.
21 августа 2024, 03:49
Преимущества мобильного приложения «Госуслуги. Дом» уже оценили 32,5 тысяч пермяков
12 января 2024, 11:11
2016
АБВГДейка. В «Исламском государстве» создали детское приложение для смартфонов
Ранее, 15 января, хакеры из GhostSec заявили о разработанном в ИГИЛ защищенном мессенджере на базе Android.
11 мая 2016, 05:35
2015
Маршруты, гостиницы, события: для гостей Перми разработают мобильное приложение
Программа VISIT PERM будет поддерживаться на платформах iOS и Android. Из бюджета Пермского края на ее разработку будет выделено 500 тыс. рублей.
29 июня 2015, 07:14
2013
В России появится приложение для проверки лекарств на подлинность
Программу планируют запустить уже в начале следующего года.
25 декабря 2013, 09:36
Мобильное приложение «Почты России» скачали более 10 тысяч пользователей
За первые два дня после запуска приложения произошло 7880 скачиваний для Apple и 2472 скачиваний для Android.
17 декабря 2013, 13:40
2012
Возьми банк с собой: УБРиР запустил мобильные приложения
Уральский банк реконструкции и развития запустил мобильные приложения для двух наиболее популярных платформ — Android и Iphone.
15 февраля 2012, 09:00

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